Жители Белебеевского района хотят обновить мемориал в рамках ППМИ

В памяти народа. Жители Слакбашевского сельсовета Белебеевского района планируют обновить и дополнить мемориал Победы именами своих земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение они приняли на общем собрании, на котором обсуждалось участие в программе поддержки местных инициатив.

Считалось, что с территории сельсовета ушли на фронт 337 человек. Однако после изучения военных архивов и поисковой работы выяснилось, что на защиту Родины встали 724 человека из 6 деревень сельсовета, почти половина из них погибли. Их имена будут высечены на новых гранитных плитах. В случае победы в конкурсе полностью обновят также и сам мемориал, благоустроят прилегающую территорию.