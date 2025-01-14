Жители Белебеевского района хотят обновить мемориал в рамках ППМИ

В памяти народа. Жители Слакбашевского сельсовета Белебеевского района планируют обновить и дополнить мемориал Победы именами своих земляков – ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение они приняли на общем собрании, на котором обсуждалось участие в программе поддержки местных инициатив.
Считалось, что с территории сельсовета ушли на фронт 337 человек. Однако после изучения военных архивов и поисковой работы выяснилось, что на защиту Родины встали 724 человека из 6 деревень сельсовета, почти половина из них погибли. Их имена будут высечены на новых гранитных плитах. В случае победы в конкурсе полностью обновят также и сам мемориал, благоустроят прилегающую территорию.
Программа поддержки местных инициатив реализуется в Башкортостане уже не первый год и стала очень популярной среди жителей городов и районов республики. Благоустройство территорий, строительство спортивных и детских игровых площадок, пожарных депо, покупка трактора для чистки снега, строительство дорог. Каждый участник предлагает то, в чём больше всего нуждаются люди. В случае победы большую часть сметной стоимости покрывает бюджет республики, финансовую поддержку также оказывают местные власти и спонсоры. Свой вклад вносят также сами жители. В Белебеевском районе свои инициативы в рамках ППМИ выдвинули и другие муниципалитеты.