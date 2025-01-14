В Башкирии активно развивается сфера СПО

Руководители и студенты колледжей Башкирии рассказали, как меняется сфера специального профессионального образования в регионе.
Кирилл Байболдин, студент Бирского медико-фармацевтического колледжа по специальности «Лечебное дело», рассказал корреспондентам ИА «Башинформ» о своём обучении. В 2023 году он стал победителем отборочного (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Оренбурге.
Студент признается, что обучение в колледже стало для него настоящим открытием.
По словам директора Нили Белобородовой, Бирский медико-фармацевтический колледж — один из старейших в республике. В 2024 году он отметил свое 90-летие. В настоящее время в колледже с учетом нефтекамского филиала обучаются более 1400 студентов и трудятся 139 человек.
В 2023 году благодаря победе в федеральном конкурсе был отремонтирован и модернизован под ключ учебный корпус доклинической подготовки.
Несмотря на то что уже второй год подряд медколледж увеличивает число бюджетных мест для первокурсников, конкурс при поступлении в БМФК остается одним из самых высоких по республике — 5-6 человек на одно место. В предстоящую приемную кампанию руководство колледжа намерено увеличить прием на бюджетные места еще на 25 человек.
Стоит отметить, что колледжи Башкирии очень активно используют возможности федерального проекта «Профессионалитет». В рамках программы уже в 2025 году в республике будет функционировать 19 образовательно-производственных центров, на создание которых привлечено более 1,62 млрд рублей федеральных субсидий, из бюджета республики выделено более 860 млн рублей. По количеству центров Башкирия лидирует в России и занимает первое место.
О том, что проект способствует целенаправленной подготовке специалистов в соответствии с реальными потребностями работодателей, можно убедится на примере Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. С прошлого года здесь открылся Центр подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Студенты осваивают здесь все этапы сборки БПЛА самолетного и мультироторного типов, их комплексного обслуживания, ремонта и конструирования.
Студент второго курса Александра Кравченко Уфимского колледжа радиоэлектроники изготавливает квадрокоптеры. На его счету уже более 10 подобных аппаратов. В дальнейшем свою жизнь он планирует связать именно с дронами. «Мне очень направится профессия оператора БПЛА, мы пока работаем на симуляторах. Для управления дорнами в больших масштабах есть большая полетная зона, но нам пока не разрешают летать, поэтому нарабатываю опыт на симуляторе», — говорит студент.
На сегодняшний день в учреждении обучается почти 3 тысячи студентов по 11 специальностям и 6 профессиям. В этом году Уфимский колледж радиоэлектроники стал одним из победителей конкурса федерального проекта «Профессионалитет». На выделенные средства организация отремонтирует один из корпусов, сейчас же студенты учатся в задние которое было приведено в порядок в 2022 году.
Последовательную работу по модернизации колледжей, инициированную Главой Башкирии, в республике планируют продолжить до 2030 года. На эти цели запланировано выделить 4 млрд рублей, в том числе 500 млн ежегодно на оснащение учебных средне-специальных заведений современным оборудованием. Благодаря такому передовому оборудования в Уфимском художественно-промышленном колледжи студенты могут создавать ювелирные украшения и каменную живопись. Для изготовления изделий у обучающихся есть все необходимое высокотехнологичное оборудование, которое подходит как для ручного, так и для массового изготовления ювелирных украшений.
Благодаря обновлению оборудования и участию в проекте «Профессионалитет», на сегодняшний день студенты Уфимского художественно-промышленного колледжа могут освоить такие редкие специальности, как ювелир, графический дизайн, дизайнер по отраслям, художественная резьба по дереву и другие.
Здесь созданы новые специальности, которые востребованы работодателями, получит образование могут все желающие. Победа в проекте принесла колледжу 70 млн рублей, на эти деньги в обновленных помещениях установили современное оборудование.
Всего в кластере обучаются 750 студентов, также в организации появилось шесть новых направлений, две специальности и четыре профессии.
По мнению директора Уфимского художественно-промышленного колледжа (УХПК) Рамиля Кагирова, сейчас студенты все больше выбирают профессию с прицелом на будущее.
Вместе материально техническим обновлением в рамках проекта «Профессионалитет», директор учреждения также обратил внимание на возможность профессиональной переподготовки для педагогов колледжей:
«Я уже 20 лет руковожу УХПК и впервые за это время наши педагоги и мастера получили возможность пройти курсы по повышению квалификации и не только у нас в республике, а также и в Москве, Туле других городах. Я сам проходил эти курс и они полностью перевернули мое сознание, восприятие учебного процесса. Модернизация системы СПО не возможно без переподготовки педагогических кадров, и я рад, что теперь у нас есть такая возможность».
Важно, что получить престижную и востребованную профессию можно не только в Уфе, но и в других городах и районах. Так, в Дюртюлинском многопрофильном колледже, можно получить образование по специальностям «Информационные системы и программирование», «Сварщик», «Электромонтер», «Повар.Кондитер» и другим.
Второкурсница Милена узнала о возможности обучится на IT-специалиста в Дюртюлях через знакомых, которые здесь учились. По ее словам, у них остались только лишь хорошие воспоминания о колледже и качестве образования.
Добавим, что только в 2024 году в Башкирии было отремонтировано 15 учебных корпусов колледжей на общую сумму 331 млн рублей. Об этом, выступая на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию 10 января, заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Всего, по его словам, за три года из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт 29 колледжей. Шесть колледжей за два года получили на модернизацию оснащения по 30 млн рублей.
В число ссузов, которые отремонтируют в рамках федеральной программы, попал Стерлитамакский политехнический колледж. Как рассказал «Башинформу» директор колледжа Марат Загидуллин, работы планируется начать уже в ближайшее время.
Напомним, что с 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети».