В Башкирии активно развивается сфера СПО

Руководители и студенты колледжей Башкирии рассказали, как меняется сфера специального профессионального образования в регионе.

Фото №1 - В Башкирии активно развивается сфера СПО

Кирилл Байболдин, студент Бирского медико-фармацевтического колледжа по специальности «Лечебное дело», рассказал корреспондентам ИА «Башинформ» о своём обучении. В 2023 году он стал победителем отборочного (межрегионального) этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Оренбурге.

С момента поступления в колледж я ни разу не пожалел о своем выборе. Каждый день я все больше влюбляюсь в профессию фельдшера, и это чувство только усиливается с каждым новым опытом. Однажды, когда я проходил производственную практику, один из пациентов сказал мне: «Видно, что вы любите свою работу». И это действительно так! Я люблю помогать людям и мечтаю стать врачом.

Кирилл Байболдин

Студент признается, что обучение в колледже стало для него настоящим открытием.

Мы активно обсуждаем сложные случаи, которые встречаем во время практики, и это позволяет нам учиться друг у друга и развиваться как профессионалы. Наши современные лаборатории оснащены высококлассным симуляционным оборудованием, включая роботов-манекенов и тренажеры для оказания первой помощи. Это позволяет нам эффективно осваивать практические навыки в условиях, приближенных к реальной практике. Мы изучаем неотложные состояния, такие как анафилактический шок или клиническая смерть, используя манекены и симуляторы с обратной связью. Это помогает нам подготовиться к правильным и быстрым действиям в критических ситуациях. Кроме того, наш колледж одним из первых внедрил обучающую платформу АПК «Цифровой ФАП», которая позволяет проводить первичное обследование пациентов и диспансеризацию. Мы также используем виртуальную реальность с помощью YR-технологий, что делает обучение еще более интерактивным и эффективным. Уверен, что знания и навыки, которые я здесь получаю, позволят мне стать хорошим специалистом и достойно помогать людям в будущем.

Кирилл Байболдин

По словам директора Нили Белобородовой, Бирский медико-фармацевтический колледж — один из старейших в республике. В 2024 году он отметил свое 90-летие. В настоящее время в колледже с учетом нефтекамского филиала обучаются более 1400 студентов и трудятся 139 человек.

Особой гордостью для нас стало вступление колледжа в образовательную программу «Профессионалитет». Благодаря этой программе был создан Центр подготовки кадров для клинической и профилактической медицины. Мы имеем доступ к современным лабораториям, которые соответствуют актуальным требованиям образовательных стандартов. Это крайне важно, ведь качественная подготовка медицинских кадров — один из ключевых факторов улучшения системы здравоохранения.

Ниля Белобородова 

В 2023 году благодаря победе в федеральном конкурсе был отремонтирован и модернизован под ключ учебный корпус доклинической подготовки.

Мы сделали ремонт под ключ, полностью, начиная с фасада и завершая отоплением, канализацией, водоснабжением. Создали и оснастили современным оборудованием семь лабораторий по видам деятельности. Это акушерское дело, гинекология и скорая неотложная помощь. В этом году мы снова стали победителями конкурса и на выигранные средства планируем начать ремонт второго учебного корпуса. Приятно, что по итогам конкурса наш дизайн-проект признан самым лучшим и рекомендован для использования другим учебным заведениям.

Ниля Белобородова

Несмотря на то что уже второй год подряд медколледж увеличивает число бюджетных мест для первокурсников, конкурс при поступлении в БМФК остается одним из самых высоких по республике — 5-6 человек на одно место. В предстоящую приемную кампанию руководство колледжа намерено увеличить прием на бюджетные места еще на 25 человек.

Стоит отметить, что колледжи Башкирии очень активно используют возможности федерального проекта «Профессионалитет». В рамках программы уже в 2025 году в республике будет функционировать 19 образовательно-производственных центров, на создание которых привлечено более 1,62 млрд рублей федеральных субсидий, из бюджета республики выделено более 860 млн рублей. По количеству центров Башкирия лидирует в России и занимает первое место.

О том, что проект способствует целенаправленной подготовке специалистов в соответствии с реальными потребностями работодателей, можно убедится на примере Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. С прошлого года здесь открылся Центр подготовки кадров для отрасли беспилотных авиационных систем. Студенты осваивают здесь все этапы сборки БПЛА самолетного и мультироторного типов, их комплексного обслуживания, ремонта и конструирования.

Студент второго курса Александра Кравченко Уфимского колледжа радиоэлектроники изготавливает квадрокоптеры. На его счету уже более 10 подобных аппаратов. В дальнейшем свою жизнь он планирует связать именно с дронами. «Мне очень направится профессия оператора БПЛА, мы пока работаем на симуляторах. Для управления дорнами в больших масштабах есть большая полетная зона, но нам пока не разрешают летать, поэтому нарабатываю опыт на симуляторе», — говорит студент.

На сегодняшний день в учреждении обучается почти 3 тысячи студентов по 11 специальностям и 6 профессиям. В этом году Уфимский колледж радиоэлектроники стал одним из победителей конкурса федерального проекта «Профессионалитет». На выделенные средства организация отремонтирует один из корпусов, сейчас же студенты учатся в задние которое было приведено в порядок в 2022 году.

В 2025 году мы стали победителями проекта «Профессионалитет» за счет выигранных средств будет создано шесть новых зон по искусственному интеллекту, нейросетям, квантовым технологиям и другим направлениями, которые помогут подготовке специалистов на самом высоком уровне. Конечно обновление оборудование не было бы возможным без поддержки федеральных и республиканских грантов, правительства республики, Главы региона Радия Хабирова.

Игорь Нуйкин

Последовательную работу по модернизации колледжей, инициированную Главой Башкирии, в республике планируют продолжить до 2030 года. На эти цели запланировано выделить 4 млрд рублей, в том числе 500 млн ежегодно на оснащение учебных средне-специальных заведений современным оборудованием. Благодаря такому передовому оборудования в Уфимском художественно-промышленном колледжи студенты могут создавать ювелирные украшения и каменную живопись. Для изготовления изделий у обучающихся есть все необходимое высокотехнологичное оборудование, которое подходит как для ручного, так и для массового изготовления ювелирных украшений.

Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники придя к работодателю, как можно скорее смогли прошли адаптацию и приступили к работе. Данное оборудование очень дорогостоящее и современное, работая на нем студент максимально приближен к условиям ювелирной мастерской, куда он пойдет работать.

Ирина Курбатова, мастер производственного обучения по ювелирному делу

Благодаря обновлению оборудования и участию в проекте «Профессионалитет», на сегодняшний день студенты Уфимского художественно-промышленного колледжа могут освоить такие редкие специальности, как ювелир, графический дизайн, дизайнер по отраслям, художественная резьба по дереву и другие.

Здесь созданы новые специальности, которые востребованы работодателями, получит образование могут все желающие. Победа в проекте принесла колледжу 70 млн рублей, на эти деньги в обновленных помещениях установили современное оборудование.

Всего в кластере обучаются 750 студентов, также в организации появилось шесть новых направлений, две специальности и четыре профессии.

По мнению директора Уфимского художественно-промышленного колледжа (УХПК) Рамиля Кагирова, сейчас студенты все больше выбирают профессию с прицелом на будущее.

Отрадно, что и родители, и школьники, увидев современное оборудование, все больше проявляют интерес к обучению в нашем колледже. Они видят перспективу в этих профессиях, видят, что смогут получать достойную зарплату, что будут востребованы у работодателей. Очень часто в стенах нашего учебного заведения можно встретить школьников, мы проводим для них профориентационную работу. Рассказываем о профессиях и специальностях, которые они могут получить в обучаясь у нас, где и как найти работу. Огромный плюс нашего колледжа в том, что наши выпускники получают редкую специальность, например, графический дизайнер, ювелир, художник миниатюрной живописи и другие, в дальнейшем могут развиваться как предприниматели или самозанятые и уже сами создавать новые рабочие места.

Рамиль Кагиров

Вместе материально техническим обновлением в рамках проекта «Профессионалитет», директор учреждения также обратил внимание на возможность профессиональной переподготовки для педагогов колледжей:

«Я уже 20 лет руковожу УХПК и впервые за это время наши педагоги и мастера получили возможность пройти курсы по повышению квалификации и не только у нас в республике, а также и в Москве, Туле других городах. Я сам проходил эти курс и они полностью перевернули мое сознание, восприятие учебного процесса. Модернизация системы СПО не возможно без переподготовки педагогических кадров, и я рад, что теперь у нас есть такая возможность».

Важно, что получить престижную и востребованную профессию можно не только в Уфе, но и в других городах и районах. Так, в Дюртюлинском многопрофильном колледже, можно получить образование по специальностям «Информационные системы и программирование», «Сварщик», «Электромонтер», «Повар.Кондитер» и другим.

Самой важной задачей сегодня для профессиональных образовательных учреждений, безусловно, является работа под запрос работодателей. Нужно быть гибким для того, чтобы вовремя обеспечить предприятия нужными специалистами. На примере нашего колледжа, могу сказать, что по результатам встреч и совещаний с представителями работодателя мы постоянно вносим коррективы в вариативную часть программ обучения. В 2023 году в колледже лицензирована специальность «Информационные системы и программирование», ведется работа по лицензированию профессий «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и специальности «Поварское и кондитерское дело». Активно развивается дополнительное образование. Это платные курсы и переподготовки, открывающие новые компетенции, которые студенты колледжа могут получить со скидкой. Все это, конечно, ведет к увеличению контингента, на сегодня количество обучающихся очного отделения составляет более 700 студентов. Если наши дети будут учиться в красивых, оснащенных аудиториях и мастерских, тогда мы получим конкурентоспособных выпускников, а экономика страны первоклассных специалистов. Как говорится, «все лучшее детям». Большая благодарность правительству Республики Башкортостан и министерству образования и науки РБ за поддержку и возможность каждому колледжу развиваться.

Ришат Гареев, директор колледжа

Второкурсница Милена узнала о возможности обучится на IT-специалиста в Дюртюлях через знакомых, которые здесь учились. По ее словам, у них остались только лишь хорошие воспоминания о колледже и качестве образования.

Я выбрала эту специальность, потому что всегда была увлечена технологиями и мечтала создавать что-то новое и полезное в IT-сфере. Что мне особенно нравится в моей специальности, так это возможность постоянно учиться новому. Мы изучаем языки программирования, основы разработки программного обеспечения, базы данных и многое другое. Каждый день приносит новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем. Также колледж дал мне возможность развиваться в творческом направлении в медиацентре, также я занимаюсь волонтерством и другими активностями.

Милена 

Добавим, что только в 2024 году в Башкирии было отремонтировано 15 учебных корпусов колледжей на общую сумму 331 млн рублей. Об этом, выступая на заседании Республиканского совета по среднему профессиональному образованию 10 января, заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего, по его словам, за три года из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт 29 колледжей. Шесть колледжей за два года получили на модернизацию оснащения по 30 млн рублей.

С этого года начинается федеральная программа капитального ремонта колледжей. По итогам отбора за два года в республике будут отремонтированы здания 7 колледжей на 4608 мест на общую сумму почти 709 млн рублей из федерального бюджета: в 2025 году — 2 здания на 954 места (однолетний цикл); в 2026 году — 5 зданий на 3654 места (4 здания однолетнего цикла и 1 здание двухлетнего цикла).

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В число ссузов, которые отремонтируют в рамках федеральной программы, попал Стерлитамакский политехнический колледж. Как рассказал «Башинформу» директор колледжа Марат Загидуллин, работы планируется начать уже в ближайшее время.

Мы планируем начать ремонт в одном из трех корпусов. С февраля большинство студентов пойдут на производственную практику. Ремонт рассчитан на два года: 57 млн рублей мы получим в 2025 году и 57 млн рублей в 2026 году. Спасибо за это Радию Хабирову: весной этого года он лично провел в нашем колледже Совет по профессиональному образованию, продемонстрировав исключительное внимание развитию системы СПО. А когда мы заходили в федеральный проект «Профессионалитет», республика дополнительно профинансировала нас на 50 млн рублей. Ни в одном другом регионе России такого софинансирования со стороны региона нет, мы общаемся с коллегами, и мы, руководители колледжей, это точно знаем.

Марат Загидуллин

Напомним, что с 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» стал частью нацпроекта «Молодежь и дети».

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