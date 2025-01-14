В Башкирии активно развивается сфера СПО

Самой важной задачей сегодня для профессиональных образовательных учреждений, безусловно, является работа под запрос работодателей. Нужно быть гибким для того, чтобы вовремя обеспечить предприятия нужными специалистами. На примере нашего колледжа, могу сказать, что по результатам встреч и совещаний с представителями работодателя мы постоянно вносим коррективы в вариативную часть программ обучения. В 2023 году в колледже лицензирована специальность «Информационные системы и программирование», ведется работа по лицензированию профессий «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и специальности «Поварское и кондитерское дело». Активно развивается дополнительное образование. Это платные курсы и переподготовки, открывающие новые компетенции, которые студенты колледжа могут получить со скидкой. Все это, конечно, ведет к увеличению контингента, на сегодня количество обучающихся очного отделения составляет более 700 студентов. Если наши дети будут учиться в красивых, оснащенных аудиториях и мастерских, тогда мы получим конкурентоспособных выпускников, а экономика страны первоклассных специалистов. Как говорится, «все лучшее детям». Большая благодарность правительству Республики Башкортостан и министерству образования и науки РБ за поддержку и возможность каждому колледжу развиваться.

Ришат Гареев, директор колледжа