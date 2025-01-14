В Уфе в Нацмузее открылась фотовыставка, посвящённая СВО

Эксклюзивные фотографии и видео из зоны проведения СВО представили в Национальном музее Башкортостана. Будучи его сотрудником, Леонид Юлдашев решил ступить на путь освещения событий на Донбассе. Сначала он проходил практику в Школе молодого военкора, а после не смог остаться в стороне и отправился добровольцем за ленточку. По окончании контракта мужчина представит собственный документальный фильм.
Как участники спецоперации отдают долг родине, что чувствуют жители новых регионов России и как наша страна восстановит новые территории? Эксклюзивные кадры будущего документального фильма.
Любовь к фотографии, неравнодушие к электронике и борьба за правдивую информацию — профессиональные составляющие, которыми должен обладать военкор. Так, летом прошлого года Леонид Юлдашев сделал свои первые шаги в журналистике. Будучи сотрудником Национального музея республики, принял участие в проекте «Школа молодого военкора имени Бориса Максудова». Из зоны СВО он привез материал, отражающий современную обстановку.
Мелитополь, Донецк, Мариуполь и другие города Донбасса. В 40 фотографиях Леонид показал быт простых жителей, бойцов на службе, разрушенные здания и то, как чтут память погибших при обстрелах. Оказавшись в такой среде, молодой мужчина понял, что и сам готов отдать долг родине, но уже службой. В октябре прошлого года он ступил за ленточку.
Свой опыт в IT применяет в «Сармате» — в первом в России добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем Боевого армейского резерва страны. Так, приехав в отпуск, ему удалось открыть личную выставку, на которой собрались товарищи, знакомые и преподаватели.
Там, где решается судьба страны, бойцы больше всего нуждаются в крепком тыле. И в Башкортостане для этого созданы все условия. Республика нарастила объемы гумпомощи солдатам и увеличила количество мер их поддержки, что, несомненно, мотивирует бойцов приближать победу России.
Обеспечение и поддержка участников СВО и членов их семей — приоритетная задача властей. Ежегодно этому уделяют особое внимание. 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Так и в Башкортостане в Год поддержки участников специальной военной операции и членов их семей активная работа будет продолжена.