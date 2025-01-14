В Уфе в Нацмузее открылась фотовыставка, посвящённая СВО

Эксклюзивные фотографии и видео из зоны проведения СВО представили в Национальном музее Башкортостана. Будучи его сотрудником, Леонид Юлдашев решил ступить на путь освещения событий на Донбассе. Сначала он проходил практику в Школе молодого военкора, а после не смог остаться в стороне и отправился добровольцем за ленточку. По окончании контракта мужчина представит собственный документальный фильм.

Как участники спецоперации отдают долг родине, что чувствуют жители новых регионов России и как наша страна восстановит новые территории? Эксклюзивные кадры будущего документального фильма.

Любовь к фотографии, неравнодушие к электронике и борьба за правдивую информацию — профессиональные составляющие, которыми должен обладать военкор. Так, летом прошлого года Леонид Юлдашев сделал свои первые шаги в журналистике. Будучи сотрудником Национального музея республики, принял участие в проекте «Школа молодого военкора имени Бориса Максудова». Из зоны СВО он привез материал, отражающий современную обстановку.

Это мое видение. С детства я занимаюсь фотографией и считаю, что с помощью них я смогу донести для всех посетителей выставки то, что происходит на текущий момент в зоне проведения специальной военной операции. Леонид Юлдашев, боец добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем боевого армейского резерва страны

Мелитополь, Донецк, Мариуполь и другие города Донбасса. В 40 фотографиях Леонид показал быт простых жителей, бойцов на службе, разрушенные здания и то, как чтут память погибших при обстрелах. Оказавшись в такой среде, молодой мужчина понял, что и сам готов отдать долг родине, но уже службой. В октябре прошлого года он ступил за ленточку.

Я решил отправиться на СВО после того, что произошло со мной в командировке, связанной с военной журналистикой. То, что я увидел лично в Курском приграничье, меня потрясло до глубины души, и я практически не сомневался в своем решении и отправился добровольцем. Я считаю, нужно быть неравнодушным к происходящим событиям, к своей стране. Леонид Юлдашев, боец добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем боевого армейского резерва страны

Свой опыт в IT применяет в «Сармате» — в первом в России добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем Боевого армейского резерва страны. Так, приехав в отпуск, ему удалось открыть личную выставку, на которой собрались товарищи, знакомые и преподаватели.

Осенью он сделал выбор пойти на СВО. Это было, конечно, неожиданно для университета. Но я считаю, что это очень важный шаг — когда наша молодежь делает такие осознанные, мужественные шаги. Стираются политические ориентации, политические стереотипы, все мы объединяемся вокруг общих вызовов, и победа в СВО — это главная наша победа, которую мы все с нетерпением ждем. Артур Сулейманов, кандидат политических наук, доцент УГНТУ

Там, где решается судьба страны, бойцы больше всего нуждаются в крепком тыле. И в Башкортостане для этого созданы все условия. Республика нарастила объемы гумпомощи солдатам и увеличила количество мер их поддержки, что, несомненно, мотивирует бойцов приближать победу России.

Мы же вот сформировали 142 гумконвоя со всеми жителями. Наши депутаты оказали помощь на почти 200 миллионов рублей за последние 2,5-3 практически года. Но никакими деньгами это не измерить, важна и вот такая сопричастность, когда дети пишут письма, бабушки вяжут носки, а Леонид привозит фотографии. Это позволяет нам, действительно, быть вместе. Рустем Ахмадинуров, первый заместитель председателя комитета государственного собрания Республики Башкортостан