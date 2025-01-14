В Уфе Центр детской онкологии принял 3,5 тыс. пациентов

В Республиканском центре детской онкологии и гематологии за минувший год на лечении было порядка 3,5 тысяч юных пациентов. Врачи провели две трансплантации костного мозга. Количество таких операций будет увеличиваться. В феврале будет ровно год, как центр запустили в работу. Новое медучреждение дает шанс на выздоровление тем, кто раньше был вынужден уезжать в другие регионы.

Криохранилище как настоящая капсула жизни. В каждое помещается по 256 кассет со стволовыми клетками костного мозга. А это — ровно столько же потенциальных трансплантаций и, как следствие, возможностей спасти юных пациентов. Именно поэтому здесь созданы особые температурные условия, которые позволяют сохранить биоматериал в неизменном виде.

Прежде чем попасть в этот криобанк, клетки проходят исследование в лаборатории. Их проверяют на жизнеспособность и ряд других параметров. Здесь также исследуют кровь юных пациентов, чтобы подобрать оптимальную схему лечения, например химиотерапии.

Трансплантацию костного мозга прежде в республике не проводили. Пациенты были вынуждены ездить на лечение в другие регионы. 2024 год стал прорывным. В новом центре сделали две такие операции.

Их число постепенно будут увеличивать. Всего же через стационар прошли более 3,5 тысяч юных пациентов. И когда кто-то из них выписывается, потому что смог побороть недуг, его провожают всем отделением.