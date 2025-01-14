В Башкирии пройдут Зимние игры сурдлимпийцев

В первой половине февраля в республике пройдут зимние игры сурдлимпийцев. Спортсмены будут выявлять сильнейших в семи дисциплинах. Среди тех, кто претендует на призовые места, — представители горнолыжного спорта отделения глухих. Девять наших атлетов готовятся выступить в таких дисциплинах, как слалом-гигант, скоростной спуск, суперкомбинация.

На склонах уфимской спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту почти не протолкнуться. Занимаются сразу несколько групп спортсменов. В самом разгаре соревновательный сезон. Рядом с представителями фристайла трассу готовят воспитанники отделения спорта глухих. В начале февраля они будут защищать честь республики и страны на зимних играх сурдлимпийцев.

Слалом — одна из самых технически сложных дисциплин в горнолыжных соревнованиях. Справиться со всеми нюансами при прохождении трассы ребятам помогают сразу три наставника. Они занимаются со спортсменами разных возрастных групп. Олег Иванов — старший тренер сборной России по горнолыжному спорту. Он работает в основном со старшими спортсменами. Всего в составе национальной команды 6 представителей республики.

Впервые я пришел в этот спорт в 2013 году. Стало получаться. Выполнил разряд кандидата в мастера спорта. На первенстве страны я заработал золотую и серебряную медали. Тогда меня и заметили и пригласили в сборную России. Зульфир Зайнуллин, член сборной России по горнолыжному спорту

В республике горнолыжный спорт среди слабослышащих атлетов развивается с 2010 года. На сегодняшний день представители региона выступают на чемпионатах и спартакиадах страны, в Кубке России. Они стабильно становятся призерами соревнований. Вообще в горнолыжном спорте глухих Башкортостан считается одним из ведущих регионов.