В Башкирии легковушка влетела под грузовик

На трассе в Башкирии произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли два человека. По информации ГАИ региона, инцидент произошел в Иглинском районе на 1536 км дороги М-5 «Урал».

В районе второго часа ночи, 22-летний водитель легкового автомобиля «Лада Калина», двигавшийся в сторону Челябинска, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой «Ситрак», за рулем которой находился 55-летний водитель. Удар оказался настолько сильным, что легковушку смяло.

В результате ДТП водитель и его 36-летний пассажир погибли на месте. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.