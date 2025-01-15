В Башкирии парень впал в кому после запуска салюта

В Бижбулякском районе 17-летний студент впал в кому после запуска салюта. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото №1 - В Башкирии парень впал в кому после запуска салюта

На площадке перед клубом в селе Каменка второкурсник местного колледжа попытался взорвать фейерверочный шар «Мортира 4». Парень поджёг фитиль и, следуя правилам безопасности, отошёл на безопасное расстояние. Фейерверк выстрелил только 3 запусками из 6. Студент подошёл проверить пиротехнику, наклонился и получил удар прямо в лоб. Парню потребовалась экстренная госпитализация. Сейчас за его жизнь борются врачи.

МЧС России напоминает:

— объясни детям об опасности самостоятельного применения пиротехники;

— приобретай пиротехнику только в специализированных магазинах;

— не наклоняйся над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае несрабатывания;

— отойди на безопасное расстояние.

Фото: МЧС по РБ. 

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