В Башкирии парень впал в кому после запуска салюта

В Бижбулякском районе 17-летний студент впал в кому после запуска салюта. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

На площадке перед клубом в селе Каменка второкурсник местного колледжа попытался взорвать фейерверочный шар «Мортира 4». Парень поджёг фитиль и, следуя правилам безопасности, отошёл на безопасное расстояние. Фейерверк выстрелил только 3 запусками из 6. Студент подошёл проверить пиротехнику, наклонился и получил удар прямо в лоб. Парню потребовалась экстренная госпитализация. Сейчас за его жизнь борются врачи.