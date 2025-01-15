В Башкирии парень впал в кому после запуска салюта

В Бижбулякском районе 17-летний студент впал в кому после запуска салюта. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
На площадке перед клубом в селе Каменка второкурсник местного колледжа попытался взорвать фейерверочный шар «Мортира 4». Парень поджёг фитиль и, следуя правилам безопасности, отошёл на безопасное расстояние. Фейерверк выстрелил только 3 запусками из 6. Студент подошёл проверить пиротехнику, наклонился и получил удар прямо в лоб. Парню потребовалась экстренная госпитализация. Сейчас за его жизнь борются врачи.
МЧС России напоминает:
— объясни детям об опасности самостоятельного применения пиротехники;
— приобретай пиротехнику только в специализированных магазинах;
— не наклоняйся над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае несрабатывания;
— отойди на безопасное расстояние.
Фото: МЧС по РБ.