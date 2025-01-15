В Башкирии супружеская пара заблудилась у водопада

14 января в Баймакском районе помощь спасателей потребовалась супружеской паре. О спасении туристов рассказали в Госкомитете по ЧС.

Супруги приехали полюбоваться Мунасиповским водопадом. Добраться до природной достопримечательности им удалось без проблем, однако обратную дорогу туристы не нашли. Супруги сбились с пути, заблудились и обратились к спасателям.

К счастью, пара смогла передать свою геолокацию специалистам. Туристов нашли и эвакуировали до автодороги, а после отвезли до родственников в Сибай.