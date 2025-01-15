В Башкирии женщина попала в реанимацию после операции в частной клинике

В Салавате врачи городской больницы спасли жизнь местной жительнице. После операции в частной клинике женщина оказалась в реанимации.

Пациентке удалили миндалины, однако после операции в течение 10 дней у женщины не останавливалось кровотечение из ротовой полости. Она обратилась в скорую – врачи приняли решение о срочной госпитализации.