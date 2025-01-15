В Уфе расчленили мужчину из-за ревности

В Уфе жестоко расправились с 36-летним мужчиной на фоне ревности. По данным следствия, его убил бывший парень девушки, с которой он только начал встречаться.
Инцидент случился в конце декабря, перед Новым годом. Убийца расчленил тело жертвы и спрятал его останки в лесу в пакетах. Мужчину искали на протяжении трех недель с участием добровольцев после того, как его сестра-близнец обратилась в полицию в связи с его исчезновением.
Сообщается, что у пропавшего мужчины недавно появилась новая девушка. После допросов её бывший парень признался в совершении преступления, объяснив свои действия ревностью. В настоящее время выясняется, была ли она в курсе произошедшего.