В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По информации пресс-службы ГАИ города, вечером 14 января 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с движущейся в том же направлении машиной «Киа Серато» на улице Российской. После этого он продолжил движение и сбил 44-летнего пешехода на тротуаре.