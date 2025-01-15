В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По информации пресс-службы ГАИ города, вечером 14 января 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с движущейся в том же направлении машиной «Киа Серато» на улице Российской. После этого он продолжил движение и сбил 44-летнего пешехода на тротуаре.
Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи, его отпустили. По факту происшествия сотрудники ГАИ начали разбирательство.
Фото: ГАИ Уфы.