В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре

В Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. По информации пресс-службы ГАИ города, вечером 14 января 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» столкнулся с движущейся в том же направлении машиной «Киа Серато» на улице Российской. После этого он продолжил движение и сбил 44-летнего пешехода на тротуаре.

Фото №1 - В Уфе иномарка сбила пешехода на тротуаре

Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи, его отпустили. По факту происшествия сотрудники ГАИ начали разбирательство.

Фото: ГАИ Уфы.

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