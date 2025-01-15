В Башкирии производство сельхозпродукции вырастет до 268 млрд рублей

Производство продукции сельского хозяйства в Башкортостане вырастет до 268 млрд рублей. На заседании регионального Правительства под руководством премьер-министра Андрея Назарова обсудили планы и задачи развития агропромышленного комплекса республики на 2025 год.

Работа в этой сфере будет направлена на повышение эффективности производства и поддержку инвестиционных проектов. В числе приоритетных задач – наращивание объемов производства продукции растениеводства с помощью введения в оборот неиспользуемой пашни, роста использования минеральных удобрений, а также реализации проектов по техническому перевооружению мелиоративных систем.