В Башкирии трое мужчин отрезали ухо незнакомцу

В Башкирии избили и отрезали ухо мужчине. Трое жителей Октябрьского предстанут перед судом по обвинениям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Прокуратура республики сообщила, что в январе прошлого года обвиняемые, применив физическую силу, похитили незнакомого ранее мужчину и увезли его на автомобиле к металлобазе. Они уничтожили его телефон, чтобы он не мог позвать на помощь. Один из нападавших жестоко избил мужчину с помощью молотка и отрезал ему ухо.
Свою вину мужчины не признали. Уголовное дело передано в Туймазинский межрайонный суд.