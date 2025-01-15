В Башкирии трое мужчин отрезали ухо незнакомцу

Как установлено следствием, 4 февраля 2024 года фигуранты в масках приехали из города Октябрьского в Туймазы к дому 27-летнему мужчине и, представившись сотрудниками уголовного розыска, поместили его в автомобиль «Лада Веста». После чего привезли на территорию металлобазы города Октябрьского, где молотком и металлической трубой стали наносить ему побои, принуждая признаться в совершении им противоправных действий, а после вынужденного признания один из фигурантов отрезал потерпевшему ухо. В последующем обвиняемые вывезли мужчину на окраину города, где оставили. Позже потерпевший обратился в правоохранительные органы. Благодаря успешной работе следователей СК и оперативников МВД фигуранты преступной группы были задержаны.

пресс-служба СУ СКР по РБ