В Башкирии трое мужчин отрезали ухо незнакомцу

В Башкирии избили и отрезали ухо мужчине. Трое жителей Октябрьского предстанут перед судом по обвинениям «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото №1 - В Башкирии трое мужчин отрезали ухо незнакомцу

Прокуратура республики сообщила, что в январе прошлого года обвиняемые, применив физическую силу, похитили незнакомого ранее мужчину и увезли его на автомобиле к металлобазе. Они уничтожили его телефон, чтобы он не мог позвать на помощь. Один из нападавших жестоко избил мужчину с помощью молотка и отрезал ему ухо.

Как установлено следствием, 4 февраля 2024 года фигуранты в масках приехали из города Октябрьского в Туймазы к дому 27-летнему мужчине и, представившись сотрудниками уголовного розыска, поместили его в автомобиль «Лада Веста». После чего привезли на территорию металлобазы города Октябрьского, где молотком и металлической трубой стали наносить ему побои, принуждая признаться в совершении им противоправных действий, а после вынужденного признания один из фигурантов отрезал потерпевшему ухо. В последующем обвиняемые вывезли мужчину на окраину города, где оставили. Позже потерпевший обратился в правоохранительные органы. Благодаря успешной работе следователей СК и оперативников МВД фигуранты преступной группы были задержаны.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Свою вину мужчины не признали. Уголовное дело передано в Туймазинский межрайонный суд.

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