Известно состояние студента из Башкирии, впавшего в кому после запуска салюта

В Башкортостане студент впал в кому после получения черепно-мозговой травмы при запуске пиротехники. По данным регионального МЧС, всё случилось на площадке перед сельским клубом в селе Каменка Бижбулякского района, где второкурсник местного колледжа решил взорвать фейерверочный шар.

Парень поджёг фитиль и отошёл на безопасное расстояние, но пиротехника отстреляла только три залпа из шести. Тогда 17-летний парень решил проверить, в чём дело, подошёл поближе наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо ему в лоб. Юношу экстренно госпитализировали в районную больницу, а накануне вечером пациента санавиацией доставили в Уфу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сразу после поступления была выполнена компьютерная томография головного мозга, определены показания к хирургическому вмешательству. Бригадой нейрохирургов проведена достаточно объемная и сложная операция. После операции ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Продолжается лечение. Учитывая тяжесть травмы и небольшой срок после проведения операции, пока рано строить прогнозы.

Павел Куцман, заведующий отделом хирургической помощи, врач-оториноларинголог Республиканской детской клинической больницы
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