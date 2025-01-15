Известно состояние студента из Башкирии, впавшего в кому после запуска салюта

В Башкортостане студент впал в кому после получения черепно-мозговой травмы при запуске пиротехники. По данным регионального МЧС, всё случилось на площадке перед сельским клубом в селе Каменка Бижбулякского района, где второкурсник местного колледжа решил взорвать фейерверочный шар.

Парень поджёг фитиль и отошёл на безопасное расстояние, но пиротехника отстреляла только три залпа из шести. Тогда 17-летний парень решил проверить, в чём дело, подошёл поближе наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо ему в лоб. Юношу экстренно госпитализировали в районную больницу, а накануне вечером пациента санавиацией доставили в Уфу. Сейчас за его жизнь борются врачи.