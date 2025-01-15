В Дюртюлинском районе открылся новый ДК

В деревне Турбек Дюртюлинского района открылся новый дом культуры. 15 лет у жителей населенного пункта не было клуба. Современное здание возвели благодаря национальному проекту «Культура».
Работы по строительству клуба начались в мае прошлого года, и буквально за полгода удалось возвести учреждение. Зрительный зал рассчитан на 100 человек. Кроме того, сюда будут приезжать жители соседних деревень, поэтому культурная программа расписана на месяцы вперед.
Для проведения мероприятий в клубе есть все условия. Современное освещение и акустические системы, новая мебель. Закуплены музыкальные инструменты. Модульная конструкция зрительного зала позволяет убрать сиденья и превратить пространство в большой холл. Поэтому артисты местного ансамбля на сцене не только поют и танцуют, но и вяжут носки бойцам спецоперации.