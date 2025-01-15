В Уфе прошел открытый семинар по каратэ с участием известного специалиста

В столицу Башкортостана приехал мастер спорта международного класса Алексей Нуркенов. В течение нескольких дней он работал с башкирскими спортсменами над одним из разделов каратэ — ката.

Алексей Нуркенов уже не в первый раз приезжает в Уфу. Традиционно в январе он проводит семинар для клуба каратэ «Бусидо», в этом году уже в четвертый раз. С башкирскими каратистами специалист занимается базовой техникой. Под руководством Алексея они постигают тонкости подводящих упражнений кихона и формальных комплексов — ката.

Самое главное не только в ката, в любой сфере деятельности — осознанное понимание того, чем вы занимаетесь. Ключевая ошибка, когда дети делают многократное повторение, и дети не понимают, что это и для чего это. Этот путь более длинный. Если вы хотите чего-то достичь, ваша задача — разложить всё по полочкам. Чтобы ребенок понимал, почему так рука идет, почему так нога.

Алексей Нуркенов, мастер спорта международного класса по каратэ

Алексей Нуркенов живет в Норильске. При этом постоянно ездит по стране с подобными семинарами. На 2025-й в графике тренера всё расписано. Уже идет запись на следующий. В уфимском семинаре приняли участие 140 детей из разных городов республики.

Фото №1 - В Уфе прошел открытый семинар по каратэ с участием известного специалиста

Мы решили приглашать специалистов, топовых тренеров, чтобы они помогли нам поднять уровень ката. Он приезжает к нам уже четвертый год, и у нас уже появились призеры и победители всероссийских соревнований.

Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного каратэ «Бусидо»

В начале января в городе Клин проходил Всероссийский семинар по каратэ. Наряду с Алексеем Нуркеновым занятия проводил и старший тренер сборной России в дисциплине ката Сергей Зотов. Участие в этом семинаре приняли и ведущие башкирские спортсмены.

Алексей Халилович также был главным тренером в Клину на всероссийском семинаре. Сейчас он проводит семинар у нас. Очень крутой специалист, очень рада, что он к нам приехал, дает очень много классных знаний.

Айзиля Нигаматова, кандидат в мастера спорта по каратэ

Сейчас башкирские каратисты готовятся к важным стартам. В феврале в Уфе пройдут Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды».

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