В Уфе прошел открытый семинар по каратэ с участием известного специалиста

Самое главное не только в ката, в любой сфере деятельности — осознанное понимание того, чем вы занимаетесь. Ключевая ошибка, когда дети делают многократное повторение, и дети не понимают, что это и для чего это. Этот путь более длинный. Если вы хотите чего-то достичь, ваша задача — разложить всё по полочкам. Чтобы ребенок понимал, почему так рука идет, почему так нога.

Алексей Нуркенов, мастер спорта международного класса по каратэ