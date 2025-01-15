В Уфе прошел открытый семинар по каратэ с участием известного специалиста

В столицу Башкортостана приехал мастер спорта международного класса Алексей Нуркенов. В течение нескольких дней он работал с башкирскими спортсменами над одним из разделов каратэ — ката.
Алексей Нуркенов уже не в первый раз приезжает в Уфу. Традиционно в январе он проводит семинар для клуба каратэ «Бусидо», в этом году уже в четвертый раз. С башкирскими каратистами специалист занимается базовой техникой. Под руководством Алексея они постигают тонкости подводящих упражнений кихона и формальных комплексов — ката.
Алексей Нуркенов живет в Норильске. При этом постоянно ездит по стране с подобными семинарами. На 2025-й в графике тренера всё расписано. Уже идет запись на следующий. В уфимском семинаре приняли участие 140 детей из разных городов республики.
В начале января в городе Клин проходил Всероссийский семинар по каратэ. Наряду с Алексеем Нуркеновым занятия проводил и старший тренер сборной России в дисциплине ката Сергей Зотов. Участие в этом семинаре приняли и ведущие башкирские спортсмены.
Сейчас башкирские каратисты готовятся к важным стартам. В феврале в Уфе пройдут Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды».