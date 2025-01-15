Скалолазы из Башкирии в числе лучших на Всероссийских соревнованиях

В Воронеже Мария Заверуха стала серебряным призером среди девушек до 13 лет в лазании на скорость. А Елизавета Поройкова заняла 3 место среди девушек не старше 17 лет. Сейчас башкирские скалолазы готовятся к первенству и чемпионату республики. Он пройдет в Уфе на следующей неделе. И это будет отбор в сборную региона.
На тренировках ребята работают по заданию, каждый пытается исправить ошибки и улучшить результаты по времени. На занятиях спортсмены сразу нескольких возрастных групп. Так как на предстоящих соревнованиях будут выступать скалолазы от 10 до 19 лет. Кроме уфимцев на первенство Башкортостана приедут атлеты из Белорецка, Салавата и Стерлитамака.