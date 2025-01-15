Скалолазы из Башкирии в числе лучших на Всероссийских соревнованиях

В Воронеже Мария Заверуха стала серебряным призером среди девушек до 13 лет в лазании на скорость. А Елизавета Поройкова заняла 3 место среди девушек не старше 17 лет. Сейчас башкирские скалолазы готовятся к первенству и чемпионату республики. Он пройдет в Уфе на следующей неделе. И это будет отбор в сборную региона.