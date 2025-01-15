Кёрлингисты из Башкирии готовятся к первенству ПФО среди спортсменов до 22 лет

Башкирские кёрлингисты готовятся к первенству Приволжского федерального округа среди спортсменов до 22 лет. Соревнования пройдут на следующей неделе, а пока команды юношей и девушек работают над тактическими схемами. Занятия у воспитанников уфимской спортшколы отделения кёрлинга проходят на земле и на льду. За процессом наблюдала наша съемочная группа.

Керлинг — это не только мишени на льду и броски камней. Каждая тренировка начинается с выполнения упражнений по общей физической подготовке. На занятии не все воспитанники отделения керлинга. Ребята готовятся к первенству Приволжского федерального округа среди спортсменов до 22 лет. И чтобы тренировка проходила более эффективно, группы занимающихся разделили.

После участия в турнире по керлингу, который провели в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава», башкирские атлеты успели выступить на межрегиональном первенстве среди юношей и девушек до 17 лет. Там команды из нашей республики заняли четвертое и шестое место.

Прежде чем начать вторую часть тренировки, керлингисты готовят лед. Он должен быть шероховатым, чтобы увеличить трение между поверхностью и скользящим камнем. Для этого разбрызгивают капли воды с помощью лейки со специальной насадкой.