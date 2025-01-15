В Уфе прошли соревнования по воздушной гимнастике и пилонному спорту «Кубок неба». В нем приняли участие около ста спортсменов. Конкуренцию хозяйкам площадки составили атлетки из Стерлитамака, Нефтекамска, Азнакаево, Новокуйбышевска и Казани.

Соревнования прошли в нескольких категориях: начинающие до 7 лет, любители и профессионалы, где выступали юноши и девушки до 35 лет. Сезон у спортсменов заканчивается в мае. До этого времени им предстоит выступить еще на нескольких турнирах дома и на выезде.