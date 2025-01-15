В Башкирии весенне-полевые работы подорожают до 30 млрд рублей

Аграрии готовятся к одним из самых сложных весенне-полевых работ. Во многом это связано с их стоимостью, которую оценивают в 30 млрд рублей. Учитывая специфику отрасли, работать приходится в рискованных условиях. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции с журналистами.

Цены на зерно на первичном рынке за последние годы почти не изменились, а вот те же комплектующие, удобрения подорожали. И это всё на фоне новостей о выходе «Сбербанка» из программы льготного кредитования. Впрочем, в Минсельхозе особых проблем не видят. 10 млрд рублей заемных средств взяли до Нового года, в ближайшее время после открытия лимитов аграрии доберут остальное, более тесно работая с другими банками. Как таковых рисков для продовольственной безопасности нет.

Отголоском прошлого дождливого года стал не слишком большой объем озимых, которых засеяли почти в два раза меньше обычного. И несмотря на то, что аграрии установили рекорд по уборке масличных и сахарной свёклы, сельхозпроизводители столкнулись с проблемой переработки.