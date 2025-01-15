Известный художник Салават Щербаков отмечает 70-летний юбилей

Выдающийся скульптор — автор более 40 памятников, расположенных в разных частях страны и даже за рубежом. Одна из знаменитых работ расположена в башкирской столице на Советской площади. В частности, монумент Герою России Минигали Шаймуратову.

Советская площадь и памятник командиру 112-й Башкавдивизии стали новой визитной карточкой Уфы. Разработать и затем установить монумент Герою России Минигали Шаймуратову доверили творческой группе под руководством Салавата Щербакова. Вдохновлялся скульптор не только с помощью детального изучения подвигов башкирских воинов. Но и благодаря личному опыту — ведь отец художника был участником Великой Отечественной войны.

Понял, откуда у меня есть терпение, упорство, какая-то башкирская сила и еще важное свойство для башкир, какая-то при этом скромность, не выпячиваться, быть верным делу. Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России, профессор

С малых лет Салават Александрович тянулся к искусству. После школы он поступил в Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова. Его наставниками были выдающиеся скульпторы.

Я сторонник и выходец, там была такая высшая планочка Строгановки. Там были последователи Матвеева. И вокруг этого были интеллектуальные и сложные скульптуры, не повествовательные, не поверхностные там. Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России, профессор

Именно такие произведения и создает мастер. В его копилке более 40 работ. Памятники князю Владимиру, конструкторам Михаилу Калашникову и Сергею Королеву и многие другие известны на всю Россию. Не говоря уже о монументах за рубежом.

Памятник князю Владимиру — это визитная карточка страны сегодня, один из символов нашей столицы. Салават Александрович — один из самых ярких художников, скульпторов, архитекторов в современной России. Особенно приятно, что он очень любит историю, любит исторические темы. Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества

Высокий профессионализм отмечают его ученики и коллеги.

Русский, башкир, москвич — кто он? Он человек мира, я считаю, хотя он патриот нашей страны, нашей родины, всё его творчество — крайне патриотично. Но вместе с тем как художник и как скульптор он является достоянием мира, всего человечества. Василий Нестеренко, академик Российской академии художеств, народный художник России

Территорию уфимского дворца борьбы украсил скульптурный ансамбль, созданный Салаватом Щербаковым. Тема единоборств ему близка не понаслышке. Ведь сам скульптор в свободное от работы время уже много лет занимается самбо.

Мой отец в детстве боролся на поясах, и я, когда пришел к Евгению Леонидовичу. Он из Башкирии. Я вот так стою, и он так берет меня, и он у меня спрашивает: «У тебя отец, случайно, не татарин?» Я вообще башкир, но он меня борьбе не обучал. Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России, профессор

Сам скульптор называет себя молодым башкиром. Он подробно изучил свою родословную и выяснил, что его предки, как и он сам, относятся к роду «Кыпчаков». Его отец родился в Оренбургской области.

Это традиционная башкирская шапка. Я её как надеваю, мне сразу нужен конь, степь, бой, и я горжусь тем, что я сын башкирского народа. Салават Щербаков, академик Российской академии художеств, народный художник России, профессор

Салават Александрович сейчас трудится над монументом известному башкирскому политику Мидхату Шакирову. Входит в состав наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву. На Всемирном Курултае башкир Радий Хабиров озвучил, что скульптор будет создавать памятник участникам СВО, который затем установят в Уфе.

Начнем подготовительные работы, объявим конкурс. Место установки памятника у нас уже есть. Нам вновь готов помочь в этом наш выдающийся земляк, народный художник России Салават Щербаков. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан