Известный художник Салават Щербаков отмечает 70-летний юбилей

Выдающийся скульптор — автор более 40 памятников, расположенных в разных частях страны и даже за рубежом. Одна из знаменитых работ расположена в башкирской столице на Советской площади. В частности, монумент Герою России Минигали Шаймуратову.
Советская площадь и памятник командиру 112-й Башкавдивизии стали новой визитной карточкой Уфы. Разработать и затем установить монумент Герою России Минигали Шаймуратову доверили творческой группе под руководством Салавата Щербакова. Вдохновлялся скульптор не только с помощью детального изучения подвигов башкирских воинов. Но и благодаря личному опыту — ведь отец художника был участником Великой Отечественной войны.
С малых лет Салават Александрович тянулся к искусству. После школы он поступил в Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова. Его наставниками были выдающиеся скульпторы.
Именно такие произведения и создает мастер. В его копилке более 40 работ. Памятники князю Владимиру, конструкторам Михаилу Калашникову и Сергею Королеву и многие другие известны на всю Россию. Не говоря уже о монументах за рубежом.
Высокий профессионализм отмечают его ученики и коллеги.
Территорию уфимского дворца борьбы украсил скульптурный ансамбль, созданный Салаватом Щербаковым. Тема единоборств ему близка не понаслышке. Ведь сам скульптор в свободное от работы время уже много лет занимается самбо.
Сам скульптор называет себя молодым башкиром. Он подробно изучил свою родословную и выяснил, что его предки, как и он сам, относятся к роду «Кыпчаков». Его отец родился в Оренбургской области.
Салават Александрович сейчас трудится над монументом известному башкирскому политику Мидхату Шакирову. Входит в состав наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву. На Всемирном Курултае башкир Радий Хабиров озвучил, что скульптор будет создавать памятник участникам СВО, который затем установят в Уфе.
В полномочном представительстве региона в Москве народного художника России официально поздравили с юбилеем. Салавату Щербакову вручили медаль от Всемирного курултая башкир, пожелали долголетия и творческих успехов.