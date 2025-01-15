«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче

Уфимский «Салават» начал домашнюю серию с уверенной победы над нижнекамским «Нефтехимиком». Открыл счёт в матче Скотт Уилсон. Но самым результативным для хозяев льда стал второй период.

Гол забил Александр Хмелевский, а Джошуа Ливо оформил в этом матче хет-трик и стал первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 31 шайбу за один регулярный чемпионат.