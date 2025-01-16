В Башкирии водитель сбил двух пешеходов: есть погибший

В Башкирии произошла авария, в результате которой один человек погиб. Инцидент случился в Краснокамском районе на 66 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением, сбил двух пешеходов и столкнулся с припаркованным «КамАЗом».

Фото №1 - В Башкирии водитель сбил двух пешеходов: есть погибший

32-летний пешеход скончался до прибытия скорой помощи. 55-летний мужчина был госпитализирован. Известно, что на момент ДТП они меняли колесо на прицепе «КамАЗа».

По факту случившегося проводится расследование.

Фото: ГАИ по РБ.

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