В Башкирии водитель сбил двух пешеходов: есть погибший

В Башкирии произошла авария, в результате которой один человек погиб. Инцидент случился в Краснокамском районе на 66 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справился с управлением, сбил двух пешеходов и столкнулся с припаркованным «КамАЗом».
32-летний пешеход скончался до прибытия скорой помощи. 55-летний мужчина был госпитализирован. Известно, что на момент ДТП они меняли колесо на прицепе «КамАЗа».
По факту случившегося проводится расследование.
Фото: ГАИ по РБ.