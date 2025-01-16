В Башкирии у водителя конфисковали скутер за повторное пьяное вождение

В Башкирии суд принял решение конфисковать скутер у мужчины за вождение в нетрезвом состоянии. Известно, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за подобное.

В сентябре прошлого года, он, будучи пьяным, сел за руль скутера. В пути его остановили сотрудники ГАИ.