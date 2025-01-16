В Башкирии школьники изготавливают ампульницы для бойцов СВО

Школьники из Архангельского района изготовили ампульницы-нефопамницы для фронта. Это футляры для хранения стеклянных ампул с инъекциями. Ребята печатают их на 3D-принтере. Мы побывали в кабинете «Точки роста», где создают 3D-изделия для индивидуальных аптечек бойцов.

Изделие приобретет форму лишь через полтора часа. Из пластика получатся вот такие ампульницы. Их школьники готовят для бойцов и партиями отправляют на фронт. Пробовали печатать несколько разных моделей, в итоге выбрали самую удачную по отзыву бойцов. Ампульница – на два шприца, легкая, быстро открывается и выдерживает нагрузки.

Ребята начали заниматься 3D-моделированием еще в 2019 году, благодаря открытию «Точки роста». Школа тогда получила большой комплект оборудования. Начинали печатать с простых деталей, постепенно перешли уже к более сложным. Во время ковида ребята уже готовили защитные маски с зажимами, а после включились в помощь бойцам.

В планах у школьников делать хвостовики и накольники для дронов. Но пока солдаты больше нуждаются в ампульницах и в основном заказывают именно их. Как говорят сами бойцы, самый ходовой предмет в аптечке.

В районе неравнодушных хватает. Волонтеры собираются вместе и делают блиндажные свечи, вяжут шерстяные носки, готовят домашнюю лапшу и кулламу для бойцов. Плетут и огромное количество маскировочных сетей. Одна из таких точек находится в деревни Тереклы.