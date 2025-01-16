Жители Башкирии могут получить от 1,5 млн субсидий на создание глэмпингов

От полутора миллионов рублей на бизнес. Чуть больше недели остается до окончания приема заявок от предпринимателей на создание глэмпингов. Конкурсный отбор проводит Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Для участия администрации муниципалитетов до 24 января направляют в региональное Министерство предпринимательства и туризма письмо поддержки конкретных проектов от заявителей. Отбор пройдет до 3 марта.
Субсидия выдается только на приобретение и монтаж готовых модульных некапитальных средств размещения. Максимальная сумма субсидии – 1,5 млн рублей на один номер, количество номеров не ограничено. Важно, чтобы еще половину суммы профинансировал сам предприниматель.
В заявке также необходимо учитывать и требования к земельному участку – к разрешенному виду его использования. Приоритетными являются проекты, реализуемые на особо охраняемых природных территориях и вблизи автомобильного туристского маршрута М-12 «Восток».