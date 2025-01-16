В Уфе появились шокирующие подробности расчленения мужчины

В Уфе стали известны новые подробности жестокой расправы над мужчиной. По информации пресс-службы СУ СКР по РБ и МВД по РБ, 31 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о пропаже своего 36-летнего брата-близнеца, который в последние дни не выходил на связь и не приходил домой.

Полиция начала расследование, изучила окружение пропавшего, проанализировала записи с камер наблюдения и телефонные звонки. Выяснилось, что на протяжении двух недель у пропавшего жила его 35-летняя знакомая. Когда правоохранители нашли женщину, она рассказала о криминальных обстоятельствах исчезновения мужчины. После этого было возбуждено дело об убийстве.

Согласно версии следствия, 27 декабря 2024 года женщина пришла к своему бывшему сожителю с новым партнером, чтобы забрать вещи. В процессе между мужчинами возникла ссора. В состоянии алкогольного опьянения бывший сожитель напал на гостя, нанеся ему удары по голове. Женщина испугалась и ушла, а когда вернулась, обнаружила своего знакомого мертвым. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина решил избавиться от тела и выбросил его в лесу.

Первоначально подозреваемый отказывался признавать свою вину, но после представления улик признался в преступлении.

Сейчас он находится под стражей. Следствие продолжает собирать доказательства. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта.