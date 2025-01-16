Врач Башкирии показал, какие увечья получают после неудачных поездок на тюбинге

За последние три дня в больницу Кумертау поступило четыре пациента с тяжёлыми травмами, которые они получили после катания на тюбингах.
У трёх пострадавших диагностировали оскольчатый переломом позвоночника, а у ещё одного — черепно-мозговую травму.
Чтобы избежать подобных травм, врач рекомендовал соблюдать простые правила безопасности:
— Выбирать оборудованные склоны для катания.
— Использовать защитное снаряжение.
— Не кататься на переполненных трассах.
— Обучать детей правилам безопасности.
Фото: Павел Петрунин