Врач Башкирии показал, какие увечья получают после неудачных поездок на тюбинге

За последние три дня в больницу Кумертау поступило четыре пациента с тяжёлыми травмами, которые они получили после катания на тюбингах.

Фото №1 - Врач Башкирии показал, какие увечья получают после неудачных поездок на тюбинге

У трёх пострадавших диагностировали оскольчатый переломом позвоночника, а у ещё одного — черепно-мозговую травму.

Эти виды травм требуют немедленной медицинской помощи и хирургического вмешательства. Мы оперативно провели все необходимые обследования и операционное лечение.

Павел Петрунин, врач-нейрохирург высшей категории

Чтобы избежать подобных травм, врач рекомендовал соблюдать простые правила безопасности:

— Выбирать оборудованные склоны для катания.

— Использовать защитное снаряжение.

— Не кататься на переполненных трассах.

— Обучать детей правилам безопасности.

Фото: Павел Петрунин

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