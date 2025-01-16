В Башкирии производство мяса индейки увеличится на 10%

Производство мяса индейки в Башкортостане увеличится на 10 процентов благодаря реализации в Мелеузе инвестпроекта компании «Союзпромптица». Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что мелеузовское предприятие – крупнейший производитель индейки в стране. Недавно там ввели в эксплуатацию очередной корпус в рамках поэтапного расширения мощностей.
В текущем году в «Союзпромптице» планируют нарастить производство до 40 тысяч тонн мяса птицы в год. Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности, заключил Радий Хабиров.