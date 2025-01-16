В Башкирии установят поклонный крест в честь защитников Отечества

Уфимские мастера изготавливают поклонный крест. Его установят в Свято-Георгиевском монастыре в Благовещенском районе в честь защитников Отечества. На работу мастеров компании «Башкирские самоцветы» благословил настоятель монастыря «Святые кустики», отец Варлаам.
Крест высотой почти 3 метра и шириной 1,5 метра и весит более 1,5 тонн. Установка святыни запланирована на конец зимы.
Рабочие вырезали крест из камня при помощи оборудования с числовым программным управлением, а самые мелкие детали обработали вручную ленточной фрезой. Опытные мастера говорят, что работа над объектом очень ответственная, ведь крест ставят на века.