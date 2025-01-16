В Башкирии установят поклонный крест в честь защитников Отечества

Уфимские мастера изготавливают поклонный крест. Его установят в Свято-Георгиевском монастыре в Благовещенском районе в честь защитников Отечества. На работу мастеров компании «Башкирские самоцветы» благословил настоятель монастыря «Святые кустики», отец Варлаам.

Крест высотой почти 3 метра и шириной 1,5 метра и весит более 1,5 тонн. Установка святыни запланирована на конец зимы.

Произошло чудо: когда распилили глыбу, не обнаружили ни одного дефекта, ни одну трещину. Камень выполнен из натурального известняка, взят из карьера вблизи монастыря.

Иван Голота, руководитель проекта

Рабочие вырезали крест из камня при помощи оборудования с числовым программным управлением, а самые мелкие детали обработали вручную ленточной фрезой. Опытные мастера говорят, что работа над объектом очень ответственная, ведь крест ставят на века.

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