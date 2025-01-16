Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо установил рекорд

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Джошуа Ливо установил историческое достижение. Канадский хоккеист стал первым игроком команды в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Ливо оформил хет-трик в игре против нижнекамского «Нефтехимика».

Теперь на его счету 31 шайба, и это лучшее достижение для клуба. Чтобы побить рекорд лиги в регулярных чемпионатах, Ливо нужно еще 17 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд в 29 шайб делили Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

Нет, я не знал про рекорд, но очень рад, что удалось побить его. Я надеюсь, что смогу этот рекорд упрочить, и самое главное, что команда будет побеждать. Джошуа Ливо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

В принципе все понравилось. Сделали сегодня все для победы. Забили нужные голы, выстояли, где нужно, в меньшинстве. Данил Алалыкин, нападающий ХК «Салават Юлаев»