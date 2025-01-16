Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо установил рекорд

Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Джошуа Ливо установил историческое достижение. Канадский хоккеист стал первым игроком команды в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Ливо оформил хет-трик в игре против нижнекамского «Нефтехимика».
Теперь на его счету 31 шайба, и это лучшее достижение для клуба. Чтобы побить рекорд лиги в регулярных чемпионатах, Ливо нужно еще 17 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд в 29 шайб делили Патрик Торесен и Алексей Терещенко.
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:0. Помимо Ливо, заброшенными шайбами также отметились Хмелевский и Уилсон. «Салават Юлаев» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» проиграл третий матч подряд и с 40 очками идет десятым. Следующий матч уфимцы проведут против «Автомобилиста» из Екатеринбурга в пятницу, 17 января.