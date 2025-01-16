Тонны нефти во время войны: за что Ишимбай получил высокое звание

Историческая справедливость восторжествовала. Президент России Владимир Путин присвоил Ишимбаю почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны местные жители внесли значительный вклад в победу. А нефтяники добыли более 4,5 млн тонн нефти. Каждый четвертый танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие города и Ишимбайского района.

Трудовой подвиг ишимбайцев во время Великой Отечественной войны не забыт даже спустя 80 лет со дня победы. Несмотря на суровые условия, в 1941-45-х годах нефтяники дали стране четверть всего объема черного золота, добытого в СССР. Ишимбайцы отправили на фронт своих лучших сыновей, работали на предприятиях, которые обеспечивали армию всем необходимым.

И 5 млн деталей для реактивных снарядов знаменитых «Катюш», 400 лошадей для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — лишь малая часть помощи защитникам Родины. Несмотря на бронь, сотни нефтяников отправились добровольцами на фронт. Многие пали смертью храбрых на полях сражений. Но имена каждого навечно в памяти благодарных потомков. Дань уважения ветеранам-нефтяникам они отдают у мемориала «Штык», который открыли на берегу реки Белой.

Пожалуй, главная достопримечательность города — мемориальный комплекс «Вышка-бабушка», реконструированный в 2022 году. Основной элемент — законсервированная вышка, которая качала первую башкирскую нефть. Скважина № 702 была забурена 3 июня 1931 года и проработала 10330 дней. За это время она выкачала почти 38 тысяч тонн черного золота.

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Звание «Город трудовой доблести» сыграет роль при воспитании подрастающего поколения, уверены ишимбайцы. Статус будет не только напоминать о славной истории, о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. Он также поможет развивать чувства патриотизма, гордости и любви к своей малой родине и стране.

Дух единства и взаимопомощи присущ уроженцам Башкортостана на протяжении столетий. И присвоение Ишимбаю почетного звания «Город трудовой доблести» — это не только историческая справедливость, но и дань уважения всем жителям, которые трудом и упорством вносили свой вклад в развитие страны, особенно в трудные времена. История повторяется и сегодня.

Нефтяная промышленность вновь взяла под свое крыло заботу о жителях города и района. Компания «Башнефть» спонсирует строительство социальных объектов, спортивных и детских площадок, ремонт больниц, поликлиник. И решение Президента о присвоении звания «Город трудовой доблести» нацелено в будущее. Повторить подвиг предков — хороший стимул для нового поколения.

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