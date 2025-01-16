Тонны нефти во время войны: за что Ишимбай получил высокое звание

Историческая справедливость восторжествовала. Президент России Владимир Путин присвоил Ишимбаю почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны местные жители внесли значительный вклад в победу. А нефтяники добыли более 4,5 млн тонн нефти. Каждый четвертый танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие города и Ишимбайского района.

Трудовой подвиг ишимбайцев во время Великой Отечественной войны не забыт даже спустя 80 лет со дня победы. Несмотря на суровые условия, в 1941-45-х годах нефтяники дали стране четверть всего объема черного золота, добытого в СССР. Ишимбайцы отправили на фронт своих лучших сыновей, работали на предприятиях, которые обеспечивали армию всем необходимым.

И 5 млн деталей для реактивных снарядов знаменитых «Катюш», 400 лошадей для 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — лишь малая часть помощи защитникам Родины. Несмотря на бронь, сотни нефтяников отправились добровольцами на фронт. Многие пали смертью храбрых на полях сражений. Но имена каждого навечно в памяти благодарных потомков. Дань уважения ветеранам-нефтяникам они отдают у мемориала «Штык», который открыли на берегу реки Белой.

Пожалуй, главная достопримечательность города — мемориальный комплекс «Вышка-бабушка», реконструированный в 2022 году. Основной элемент — законсервированная вышка, которая качала первую башкирскую нефть. Скважина № 702 была забурена 3 июня 1931 года и проработала 10330 дней. За это время она выкачала почти 38 тысяч тонн черного золота.

Звание «Город трудовой доблести» сыграет роль при воспитании подрастающего поколения, уверены ишимбайцы. Статус будет не только напоминать о славной истории, о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны. Он также поможет развивать чувства патриотизма, гордости и любви к своей малой родине и стране.

Дух единства и взаимопомощи присущ уроженцам Башкортостана на протяжении столетий. И присвоение Ишимбаю почетного звания «Город трудовой доблести» — это не только историческая справедливость, но и дань уважения всем жителям, которые трудом и упорством вносили свой вклад в развитие страны, особенно в трудные времена. История повторяется и сегодня.