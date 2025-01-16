В Уфе завершают реконструкцию Дома писателей

С ходом работ во время рабочей поездки по столице ознакомился Радий Хабиров. Представители подрядной организации заканчивают отделочные работы и замену коммуникаций.
С особой бережностью маляры выравнивают стены на цокольном этаже исторического здания в центре Уфы. Для реставратора Люции Бикметовой это не первый подобный объект.
Ход реконструкции уфимского дома писателей во время рабочей поездки по столице проверил Радий Хабиров. Полностью в здании поменяли радиаторы и элементы теплоснабжения, сделав их энергосберегающими.
Строители отреставрировали фасад особняка, заменили кровлю и укрепили фундамент здания с богатой историей.
Двухэтажный особняк построили в конце девятнадцатого века и считается старинным в городе. Во времена Российской империи он принадлежал купцу Ивану Поликарпову, который имел собственные лавки в Миассе, Златоусте и Уфе. Он также владел мельницей и торговал мукой вместе с братьями.
После Октябрьской революции в разные годы в здании размещалось общежитие военного госпиталя, затем его использовали для нужд института народного образования. В семидесятые особняк пустовал, и в 1984-м его передали Союзу писателей республики. С обретением нового дома поэты и творцы здесь создавали свои знаменитые произведения.
И в честь автора известной песни глава Башкортостана поручил разбить во дворе сквер из лип. Продумать вопрос установки памятника, посвященного писателям.
Завершить реставрацию дома писателей планируют в феврале. Для поэтов, творцов и посетителей здание откроется во время проведения фестиваля «Китап-Байрам».