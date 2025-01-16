В Уфе завершают реконструкцию Дома писателей

С ходом работ во время рабочей поездки по столице ознакомился Радий Хабиров. Представители подрядной организации заканчивают отделочные работы и замену коммуникаций.

С особой бережностью маляры выравнивают стены на цокольном этаже исторического здания в центре Уфы. Для реставратора Люции Бикметовой это не первый подобный объект.

Тоже как бы историю создаем, что чувствуем, гордость. То, что мы создаем, реставрируем, это не первое здание у нас. Мы и в Бугуруслане также делали старинные здания, церкви делали. Мы сейчас на стадии завершения идём, финишное декоративное покрытие и всё на этом. Люция Бикметова, штукатур-маляр

Ход реконструкции уфимского дома писателей во время рабочей поездки по столице проверил Радий Хабиров. Полностью в здании поменяли радиаторы и элементы теплоснабжения, сделав их энергосберегающими.

Выполнено на 95%. Сложность заключается в том, что при производстве тех или иных работ появляются неучтенные моменты, которые приходится оперативно устранять. Так вот, подошли к полам, вскрыли плинтуса, периметр гнилой, пришлось перекладывать паркет. Алексей Горбатко, директор подрядной организации

Строители отреставрировали фасад особняка, заменили кровлю и укрепили фундамент здания с богатой историей.

Двухэтажный особняк построили в конце девятнадцатого века и считается старинным в городе. Во времена Российской империи он принадлежал купцу Ивану Поликарпову, который имел собственные лавки в Миассе, Златоусте и Уфе. Он также владел мельницей и торговал мукой вместе с братьями.

После Октябрьской революции в разные годы в здании размещалось общежитие военного госпиталя, затем его использовали для нужд института народного образования. В семидесятые особняк пустовал, и в 1984-м его передали Союзу писателей республики. С обретением нового дома поэты и творцы здесь создавали свои знаменитые произведения.

В этом здании рождались стихи, которые стали гимном Уфы. Например, Назар Наджми, который был председателем союза писателей Башкортостана, написал песню «Уфимские липы». Думаю, здесь будет литературная жизнь кипеть, будут появляться новые произведения, которые будут прославлять нашу страну, нашу республику. Айгиз Баймухаметов, председатель союза писателей Республики Башкортостан

И в честь автора известной песни глава Башкортостана поручил разбить во дворе сквер из лип. Продумать вопрос установки памятника, посвященного писателям.

Чтобы на долгие годы это здание было действительно домом для наших писателей. Поэты, писатели, художники слова — сердце и душа нашей республики, нашего народа. Они очень многое делают. Поэтому наш долг по-человечески сделать. Поэтому тут всё дышит историей на самом деле. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан