Стало известно о новых требованиях к содержанию кошек и собак в Башкирии

Требования к содержанию кошек и собак в Башкортостане ужесточат. К примеру, отныне в жилых помещениях на каждые 18 квадратных метров не может быть более одной крупной или средней собаки, либо не больше двух мелких четверолапых. Постановление правительства разработано как в целях защиты питомцев от жестокого обращения, так и в интересах жителей, соседствующих с нерадивыми хозяевами животных.

Под такой зверинец — 65 кошек и 15 собак — однушка явно не заточена. Соседи горе-зоозащитницы уже несколько лет бьют тревогу — животные шумят, справляют нужду прямо в квартире.

Такое соседство для Таслимы Валеевой, которая живет под стихийным питомником, стало небезопасным. От испражнений животных замкнуло электрические провода, проходящие под потолком. Пенсионерка сейчас живет у дочери, домой приходит только ночевать.

С хозяйкой шумной квартиры ведутся судебные разбирательства. Если подпорченное имущество жителей этого дома можно восстановить, то нервы уже нет. Псевдопитомники не только мешают соседям, но и вредят самим животным. Некоторые владельцы приютов содержат кошек и собак на средства благотворителей. Условия же, в которых живут пушистые, остаются за кадром.

Принятое в регионе постановление направлено не только на защиту граждан, но и животных. К примеру, отныне в жилых помещениях на каждые 18 квадратных метров не может быть более одной крупной или средней собаки, либо не больше двух мелких четверолапых. Если речь идет о содержании животных на земельных участках, то на каждые 200 квадратных метров участка должно быть не более одной большой собаки либо три мелких.

Постановление вызвало резонанс, однако, как говорят законотворцы, никто изымать животных не будет, если ничьи права не нарушаются. В Башкортостане есть лицензированный приют «Доброта», он находится в Уфе — эти земли выкуплены под строительство питомника.