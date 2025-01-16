Мотогонщики из Башкирии готовятся к выступлению на чемпионате России

Башкирские мотогонщики готовятся к выступлению на четвертом этапе личного чемпионата России. Он пройдет в Саранске в эти выходные. На сегодняшний день в соревнованиях лидирует уфимец Никита Богданов. Накануне выезда в столицу Мордовии представители центра технических видов спорта имени Кадырова работали над устранением неполадок в технике.

Работы между этапами чемпионата страны у спортсменов хватает. У них всего пара дней на то, чтобы проверить технику и произвести необходимый ремонт. Опытный Дмитрий Солянников работает над мотоциклом вместе со своим механиком Александром Бердышевым. На втором этапе соревнований после падения он получил повреждение, но не пропустил этап чемпионата в Шадринске.

Успешно выступает в чемпионате еще вчерашний юниор Вячеслав Дроздов. Для него это второй сезон во взрослом спорте. Помогает справляться с волнением и поддерживает его во всем отец и механик Илья Дроздов. Пока один проверяет мотоцикл, другой готовит ленту для шипов.

Еще один молодой и перспективный гонщик и тоже воспитанник уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова Иван Гаврилов. Он серебряный призер первенства страны по мотогонкам на льду, и для него это 3-й сезон, КОГДА спортсмен выступает в чемпионате страны и на Кубке России.

Всего в чемпионате страны по мотогонкам на льду 6 этапов. Позади три из них. На сегодняшний день в десятке лучших мотогонщиков страны сразу пять представителей республики. Лидер соревнований уфимец Никита Богданов опережает соперников на 25 очков.