Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

Президент России подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества. Соответствующий указ опубликован на официальном правовом портале.
В документе говорится, что инициатива связана с сохранением исторической памяти и празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также выражением благодарности ветеранам и признанием подвигов участников специальной военной операции.
Организацией мероприятий займется оргкомитет, который возглавит руководитель администрации президента Антон Вайно.