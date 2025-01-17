В Уфе выплатили компенсацию жителям, пострадавшим от взрыва газа

Компенсации были выплачены пострадавшим в результате пожара, случившегося из-за взрыва газа осенью 2024 года в жилом доме на улице Ладыгина, 13/1. Глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов сообщил об этом в своих соцсетях.

Он отметил, что была проведена экспертиза несущих стен здания. В ближайшее время начнется восстановление конструкции. Однако этот процесс займет время, и жителям нужно проявить терпение. Для поддержания связи с жильцами организован чат, где они могут задавать вопросы и получать информацию.