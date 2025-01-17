В Башкирии подготовили 93 иордани для крещенских купаний
В Башкирии к празднику Крещения Господня подготовили
93 места для купания, которые расположены в 56 районах республики. Об этом
сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Для обеспечения безопасности во время «Крещенских
купаний» будет развернута группировка из 1040 человек и 305 единиц техники.
Ведомство также напомнило о правилах безопасного
купания: не следует нырять в необорудованных местах, а также погружаться в холодную
воду в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы недавно болели, то лучше в этом году пропустить омовение, также опасно нырять в прорубь при наличии заболеваний головного мозга и сосудов. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой, оптимальное время нахождения в воде не более 1 минуты. Чтобы избежать травм, возьмите с собой удобную, не скользкую обувь. После купания необходимо обтереться сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Зайти в теплое помещение и согреться горячим чаем.