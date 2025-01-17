В Башкирии подготовили 93 иордани для крещенских купаний

Если вы недавно болели, то лучше в этом году пропустить омовение, также опасно нырять в прорубь при наличии заболеваний головного мозга и сосудов. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой, оптимальное время нахождения в воде не более 1 минуты. Чтобы избежать травм, возьмите с собой удобную, не скользкую обувь. После купания необходимо обтереться сухим полотенцем и надеть теплую одежду. Зайти в теплое помещение и согреться горячим чаем.

пресс-служба МЧС по РБ