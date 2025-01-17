Уфимец арендовал квартиру для наркозависимых

Житель Уфы организовал наркопритон в своей квартире на улице Юрия Гагарина. В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в течение февраля и марта прошлого года наркозависимые люди в обмен на алкоголь использовали его квартиру.

Октябрьский районный суд Уфы признал мужчину виновным в «систематическом предоставлении своего жилья для употребления наркотических средств».