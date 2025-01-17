В Башкирии осудят женщину за покупку водительских прав

Жительница Башкирии предстанет перед судом за попытку купить водительские права. Женщина из Агидели, не смогла сдать практический экзамен для получения удостоверения категории «В». В итоге ее сын предложил решить проблему с помощью взятки.
Она передала через своего сына и двух посредников 60 тысяч рублей инспектору ГАИ, надеясь, что это поможет ей получить права без фактической проверки водительских навыков. После этого полицейский оформил все необходимые документы.
Обвиняемая признала свою вину. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Также проводится расследование против сотрудника ГАИ, который получил взятку. Материалы в отношении посредников выделены в отдельное производство.