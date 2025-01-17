В Башкирии осудят женщину за покупку водительских прав

Жительница Башкирии предстанет перед судом за попытку купить водительские права. Женщина из Агидели, не смогла сдать практический экзамен для получения удостоверения категории «В». В итоге ее сын предложил решить проблему с помощью взятки.

Она передала через своего сына и двух посредников 60 тысяч рублей инспектору ГАИ, надеясь, что это поможет ей получить права без фактической проверки водительских навыков. После этого полицейский оформил все необходимые документы.