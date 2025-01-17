В Уфе арестовали мужчину, который гулял голым

В Уфе Кировский районный суд осудил мужчину, который разгуливал по улицам без одежды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину привлекли к ответственности по статье за мелкое хулиганство и задержали на пять суток. Свою вину он признал.

Напомним, голого мужчину заметили в микрорайоне Зелёная роща. Сначала он бродил по улицам, а после пытался зайти в дом и купить продукты в магазине. Очевидцы сообщили, что голый мужчина называл себя «Ленин» и искал верующих.