В Уфе водитель автобуса скончался из-за переработок

Особенность этой истории в том, что производственный характер несчастного случая отрицал не работодатель, а Социальный фонд, который выплачивает единовременную страховую выплату. Причём региональное отделение СФР пытается обжаловать акты Н-1 уже не в первый раз, полагая, что несчастный случай со смертельным исходом не может быть квалифицирован комиссией как связанный с производством, если причиной смерти пострадавшего в заключении медорганизации указано общее заболевание.

пресс-служба Гострудинспекции РБ