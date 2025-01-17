В Уфе водитель автобуса скончался из-за переработок

В Уфе выявили причину смерти водителя общественного транспорта. По данным Гострудинспекции, мужчина скончался из-за переработок.
14 марта мужчине стало плохо на территории ледового дворца спорта «Уфа-Арена», где водитель с коллегами принимал новые автобусы. Уфимец просто упал во время проведения инструктажа. На место происшествия вызвали врачей, мужчину срочно госпитализировали, но он скончался в машине скорой помощи. После врачи диагностировали у погибшего хроническую ишемическую болезнь сердца.
Было установлено, что мужчина привлекался к сверхурочной работе без письменного согласия. За 2023 год 63-летний мужчина отработал сверх нормы 855 часов, за два с половиной месяца 2024-го сверхурочка составила 137 часов. Переработки способствовали развитию у водителя ишемической болезни сердца, то есть, усматривается косвенная связь между наступившей смертью и нарушением работодателем режима труда и отдыха работника.