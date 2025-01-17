В Уфе воспитателей детского сада обвиняют в жестоком обращении с детьми

В Уфе жители выразили недовольство работой одного из детских садов города.
По словам уфимки, воспитатели наказывают детей, заставляя их стоять около стульчиков и не выпуская гулять. Она также отметила, что воспитатели нередко повышают голос на родителей. Заведующая детским садом не пытается решить проблему и проявляет агрессию в общении.
В администрации Калининского района Уфы сообщили, что с воспитателями проведены разъяснительные беседы о соблюдении этических норм и правилах служебного поведения. Заведующей дали рекомендации контролировать работу сотрудников.
Кроме того, ещё один родитель сообщил о возможном отравлении детей в этом детском саду. Однако в региональном Роспотребнадзоре ответили, что не получали экстренных уведомлений. В отделе образования отметили об отсутствии нарушений качества питания.