В Уфе воспитателей детского сада обвиняют в жестоком обращении с детьми

В Уфе жители выразили недовольство работой одного из детских садов города.

По словам уфимки, воспитатели наказывают детей, заставляя их стоять около стульчиков и не выпуская гулять. Она также отметила, что воспитатели нередко повышают голос на родителей. Заведующая детским садом не пытается решить проблему и проявляет агрессию в общении.

В администрации Калининского района Уфы сообщили, что с воспитателями проведены разъяснительные беседы о соблюдении этических норм и правилах служебного поведения. Заведующей дали рекомендации контролировать работу сотрудников.