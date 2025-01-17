В Башкирии врачи спасли пациента с острым инфарктом миокарда

Салаватские врачи вернули к жизни мужчину с острым инфарктом миокарда. Пациента прооперировали, сейчас он находится под наблюдением. 56-летний мужчина пришел к тем, кто вернул его к жизни, чтобы сказать спасибо.

Это случилось уже после рабочего дня. Владимир Дудаев как обычно вернулся домой, присел отдохнуть, но боль в груди сдавила настолько, что сразу стало ясно – без помощи медиков не обойтись. Уже во время осмотра у пациента остановилось дыхание, усилилась сердечно-сосудистая недостаточность. Что было после приезда врачей скорой, больной уже не помнит, очнулся только на третьи сутки.

Павел Артамонов работает в службе скорой помощи почти 20 лет. Такие случаи происходят нечасто, но есть опыт и знания, чтобы предпринять срочные реанимационные действия. Искусственная вентиляция легких и массаж сердца помогли восстановить жизненно важные функции, чтобы довезти больного в больницу.