В Башкирию для заключения военного контракта приезжают жители других регионов

Заключить контракт на прохождение военной службы в Башкортостан приезжают и жители других регионов страны. Об этом рассказали в центре отбора граждан «Защитник» в Уфе. Контракт здесь можно заключить в течение суток.

Всё в одном месте – от первичного приёма документов до сдачи анализов. Состояние здоровья кандидатов оценивают с десяток разных специалистов. Среди будущих бойцов много тех, кто не проходил срочную службу, но решил сейчас отдать долг Родине. При этом в ряды Вооруженных сил страны мужчины встают и по примеру своих родных и близких.

К слову, все кандидаты в центре «Защитник» обеспечены трехразовым бесплатным питанием. Есть и места, где можно переночевать. В конце декабря по указу главы республики выросла сумма единовременной выплаты для контрактников. Отныне она составляет 2 миллиона рублей, а для уфимцев с выплатой от администрации города еще на 300 тысяч больше. Суммарно в первый год службы зарплата составит от 4,5 млн рублей.