В Уфе провели творческую встречу с художником Ильдаром Ганиевым

Известный башкирский график и живописец, член Союза художников России и Ассоциации художников Южного Башкортостана, получил множество наград, включая золотой диплом второго открытого всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо» и премию Союза художников России.

Также Ильдар Ашрафович является автором идеи и куратором этнохудожественного симпозиума «Тура-Хан». В рамках встречи он провел авторскую экскурсию по своей выставке. Картины созданы им по мотивам башкирских эпосов. Работы мастера пришли увидеть юные художники, знатоки и ценители устного народного и изобразительного искусства.

Также презентовали книжную новинку «Урал-батыр». Её выпустило издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой на башкирском и русском языках для подарка детям — участникам Ёлки Главы Республики Башкортостан.