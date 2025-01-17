В Уфе провели творческую встречу с художником Ильдаром Ганиевым

Известный башкирский график и живописец, член Союза художников России и Ассоциации художников Южного Башкортостана, получил множество наград, включая золотой диплом второго открытого всероссийского биеннале-фестиваля графики «Урал-Графо» и премию Союза художников России.
Также Ильдар Ашрафович является автором идеи и куратором этнохудожественного симпозиума «Тура-Хан». В рамках встречи он провел авторскую экскурсию по своей выставке. Картины созданы им по мотивам башкирских эпосов. Работы мастера пришли увидеть юные художники, знатоки и ценители устного народного и изобразительного искусства.
Также презентовали книжную новинку «Урал-батыр». Её выпустило издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой на башкирском и русском языках для подарка детям — участникам Ёлки Главы Республики Башкортостан.
Гостей также порадовали лауреат первой степени VIII Межрегионального конкурса кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) и обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля сэсэнов. Они исполнили отрывок из эпоса «Урал-батыр» и песню «Алпамыша». Мероприятие посетила целая плеяда деятелей науки и культуры республики.