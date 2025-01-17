В Уфе прошли Всероссийские игры по мини-футболу

В турнире участвовали игроки до 12 лет. Организатором соревнований выступила уфимская команда «АМ-Эксперт», которая за несколько месяцев поднялась вверх по турнирной таблице, и воспитанники Александра Дударева на домашнем турнире показали блестящую игру.

Уфимская команда «АМ-Эксперт» по мини-футболу уверенной победой завершила серию домашнего турнира всероссийских игр. Хозяева матча встретились с соперниками из Нового Уренгоя и Магнитогорска. Усиленная подготовка и ежедневные тренировки ребят не прошли даром — уфимцы продемонстрировали болельщикам яркую игру.

Соперники множество раз атаковали, но благодаря ловкости Ярослава Пстыги мяч в ворота хозяев попадал по минимуму. Сплоченная командная игра помогла уфимцам не только обороняться, но и забивать голы.