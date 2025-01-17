Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Бакалинский район

В Бакалинском районе намерены нарастить объемы производства яиц до полумиллиона ежесуточно. Всё за счёт расширения мощностей местной птицефабрики. С планами по развитию хозяйства ознакомился Радий Хабиров. В ходе рабочей поездки глава республики также посетил ряд других объектов, в том числе внеплановых.

С конвейеров бакалинской птицефабрики только за сутки сходит около 90 тыс. куриных яиц. В год — несколько десятков миллионов. Предприятие стоит в одном ряду с крупнейшими птицеводческими хозяйствами региона.

При этом начинал предприниматель с нуля 15 лет назад, выкупив и отремонтировав здание бывшего свинокомплекса. Поначалу выращивали бройлеров, а три года назад начали производить яйца.

На достигнутом здесь не останавливаются. Сейчас строят комбикормовый завод и новые производственные корпуса. Проект расширения птицеводческого комплекса получил статус приоритетного на одном из «Инвестчасов» в ноябре прошлого года. Руководитель региона высоко оценил предпринимательскую активность инвестора и значимость продукции для продовольственного рынка республики.

Активность предприниматели проявляют и в деле развития общественных пространств. Этот парк воинской славы в селе Бакалы построили с нуля по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». После этого власти заключили концессионное соглашение с местными бизнесменами, которые будут наполнять территорию активностями.

Впрочем, уже сейчас здесь занимаются спортом, в том числе представители серебряного возраста. А вот жители села Ахманово поблагодарили Радия Хабирова за обновленный сельский дом культуры. В этом году зданию 40, но после ремонта оно выглядит как новое.

Особой гордостью дома культуры стал литературный центр, который носит имя писателя Нажиба Асанбаева. В селе Ахманово — его малая родина. В библиотеке всё напоминает о знаменитом земляке. Здесь и отдельные стенды с книгами, и личные фотографии. На некоторых, кстати, и молодой Радий Хабиров ещё до вступления на должность главы республики.

Другим выдающимся земляком этих мест был «черный генерал» Даян Мурзин. В память о нем и о Нажибе Асанбаеве в СДК организовали музей. В здании также находится участковый пункт полиции, раньше в приспособленном помещении располагался и фельдшерско-акушерский пункт. Однако в прошлом году в селе по нацпроекту «Здравоохранение» установили модульный ФАП. Одна из жительниц поблагодарила Радия Хабирова за внимание к вопросам медицины.

В зоне обслуживания медпункта находятся почти 500 человек. Всего в районе действует 41 ФАП, большинство из которых приведены в порядок. В этом году в республике откроют еще около 130 новых медпунктов на селе.

Я каждый раз говорю – у нас уходит целое поколение фельдшеров, они уже в возрасте. Поэтому сейчас крайне важно обеспечить приток новых специалистов. Мы увеличили приём в медицинские колледжи и начали открывать их филиалы вдоль границ республики, чтобы наши ребята и девчата могли учиться, не уезжая в другие регионы. Думаю, по обеспечению сельской медицины фельдшерами мы закроем имеющуюся потребность. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан