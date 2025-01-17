В Башкирии в селе Жуково открылась новая амбулатория

Вот три года тому назад близлежащие к нашей Демской больнице населенные пункты Уфимского района — это Авдон, Юматово, Жуково, очень крупные поселки, известные в республике. И несколько поменьше населенных пунктов: сёл Сергеевка, Мармылёво, Уптино — их к нам присоединили, для того чтобы по ближайшему пути они к нам могли обратиться. В 2024 году в Жуково, где более 4000 населения проживает, возведен этот модульный ФАП, где мы сегодня находимся. И в этом году, в 2025 году, у нас будет установлен ФАП в деревне Мармылёво.

Фанил Шамигулов, главный врач городской клинической больницы Дёмского района г. Уфы