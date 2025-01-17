В Башкирии в селе Жуково открылась новая амбулатория

Медицинская помощь стала доступнее для порядка 4 тыс. жителей Уфимского района. В Жуково открылась новая модульная врачебная амбулатория. На территории больше 200 квадратных метров будут работать терапевт, педиатр, стоматолог и не только. Также в модульной конструкции появился дневной стационар на два места.

Трехлетней Марьям совсем не страшно — малышка терпеливо ждет, пока ее осмотрят. К посещению педиатра располагает всё: большое светлое помещение, скорость оказания помощи и профессионализм специалистов.

Теперь, чтобы измерить давление, сделать прививку и получить консультацию, не нужно ехать в город. Дорога к новой врачебной амбулатории занимает минуты.

Маршрут очень удобный. В это время уже у нас начинают зубки немножко болеть, записываешься, полечишь, и уже, если время остается, обратно в детсад можно. Вечером забрать ее. Не надо с утра дергать, с утра вставать, в Дёму ехать к педиатру. Спасибо правительству, что о нас думают — о пенсионерах, о детях.

Равида Набиева, жительница с. Жуково

Все условия были старые, в старом здании — это старое здание сельсовета, а сейчас всё новое, конечно. Условия очень хорошие: тепло, всё есть, всё оборудование для осмотра ребенка.

Ольга Медведева, участковый врач-педиатр

В амбулатории, помимо педиатра, ежедневно будут принимать терапевт и стоматолог. Жители Жуково смогут пройти диспансеризацию, получить консультации специалистов. А если возникнет вопрос — у врачей есть возможность проконсультироваться с коллегами онлайн. Вся информация о пациенте хранится в «ПроМеде» — индивидуальной электронной медкарте.

Фото №1 - В Башкирии в селе Жуково открылась новая амбулатория

Перешли уже на другой уровень организации медицинской помощи, в первую очередь, это цифровые технологии, использование их в работе. Это выдача в электронном варианте, в электронной форме больничных листов, мы выписываем в электронном варианте рецепты, электронные передачи электрокардиограмм.

Елена Галимулина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Раньше многие сёла и деревни Уфимского района относились к больнице Демского района Уфы. Глава республики уделяет особое внимание оказанию медпомощи на селе, поэтому за последние несколько лет ФАПы появляются один за другим.

Вот три года тому назад близлежащие к нашей Демской больнице населенные пункты Уфимского района — это Авдон, Юматово, Жуково, очень крупные поселки, известные в республике. И несколько поменьше населенных пунктов: сёл Сергеевка, Мармылёво, Уптино — их к нам присоединили, для того чтобы по ближайшему пути они к нам могли обратиться. В 2024 году в Жуково, где более 4000 населения проживает, возведен этот модульный ФАП, где мы сегодня находимся. И в этом году, в 2025 году, у нас будет установлен ФАП в деревне Мармылёво.

Фанил Шамигулов, главный врач городской клинической больницы Дёмского района г. Уфы

О доступности и качестве оказания медпомощи говорят цифры. Только в прошлом году в республике появились 135 модульных конструкций. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжается и в этом году. В планах на 2025-й — открытие 121 ФАПа, 9 амбулаторий и 4-х офисов врачей общей практики.

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