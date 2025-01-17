В Башкирии в селе Жуково открылась новая амбулатория

Медицинская помощь стала доступнее для порядка 4 тыс. жителей Уфимского района. В Жуково открылась новая модульная врачебная амбулатория. На территории больше 200 квадратных метров будут работать терапевт, педиатр, стоматолог и не только. Также в модульной конструкции появился дневной стационар на два места.
Трехлетней Марьям совсем не страшно — малышка терпеливо ждет, пока ее осмотрят. К посещению педиатра располагает всё: большое светлое помещение, скорость оказания помощи и профессионализм специалистов.
Теперь, чтобы измерить давление, сделать прививку и получить консультацию, не нужно ехать в город. Дорога к новой врачебной амбулатории занимает минуты.
В амбулатории, помимо педиатра, ежедневно будут принимать терапевт и стоматолог. Жители Жуково смогут пройти диспансеризацию, получить консультации специалистов. А если возникнет вопрос — у врачей есть возможность проконсультироваться с коллегами онлайн. Вся информация о пациенте хранится в «ПроМеде» — индивидуальной электронной медкарте.
Раньше многие сёла и деревни Уфимского района относились к больнице Демского района Уфы. Глава республики уделяет особое внимание оказанию медпомощи на селе, поэтому за последние несколько лет ФАПы появляются один за другим.
О доступности и качестве оказания медпомощи говорят цифры. Только в прошлом году в республике появились 135 модульных конструкций. Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжается и в этом году. В планах на 2025-й — открытие 121 ФАПа, 9 амбулаторий и 4-х офисов врачей общей практики.