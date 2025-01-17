В Стерлитамаке прошли общественные слушания по строительству нового полигона ТКО

Объект, отмечают специалисты и власти, крайне необходим. Мусор из второго по величине города республики сейчас вывозят в соседний район. Через несколько лет ситуация может стать критической, так как полигон будет заполнен. Площадкой для строительства нового должен стать участок в промзоне. Для обсуждения проекта и ознакомления в местном ГДК прошли общественные слушания.
Свободных мест в зале нет. Показатель того, что тема для жителей Стерлитамака особенно важна. У горожан было много вопросов. Но один звучал чаще всего. На вопросы отвечали представители Министерства экологии и природопользования республики, администрация Стерлитамака.
Должны быть категории земель под спецдеятельность. Вид использования — под размещение объектов отходов. Это всё-таки граница городского округа Стерлитамак. У них нет земельных участков, допустим, на территории Стерлитамакского района. То есть, размещая объект на территории любого другого района, мы волей-неволей вторгаемся в сферу интересов опять же жителей этого района. И, как правильно подметил один из выступающих, если мы приносим полигон на территорию Стерлитамакского района, мы, возможно, столкнемся с социальным негативом там. Переносим, условно, в Аургазинский район — мы сталкиваемся с противодействием со стороны жителей Аургазинского района. Но я хочу сказать, что на территории республики действуют более 30 полигонов, и они расположены рядом с муниципальными образованиями.Шамиль Фаррахов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
Проектная организация и подрядная компания представили доклады и рассказали о расположении объекта и технологических решениях.
Расположение нашего объекта на данном земельном участке не противоречит экологическим требованиям. Есть федеральные законы, которые регламентируют эту деятельность. Кроме того, есть два решения суда — Верховного суда РБ и Верховного суда РФ, которые говорят, что все изменения, которые были внесены в свое время в генеральный план города Стерлитамак, не противоречат законодательству и приняты верно.Айрат Фархшатов, заместитель директора компании ООО «Мохит-СТР»
Участники слушаний высказали своё мнение и задали вопросы. Замечания и предложения были зафиксированы и включены в протокол общественных слушаний. Также до 5 февраля можно подать замечания в письменной форме в администрацию города или электронной почте.