В Стерлитамаке прошли общественные слушания по строительству нового полигона ТКО

Должны быть категории земель под спецдеятельность. Вид использования — под размещение объектов отходов. Это всё-таки граница городского округа Стерлитамак. У них нет земельных участков, допустим, на территории Стерлитамакского района. То есть, размещая объект на территории любого другого района, мы волей-неволей вторгаемся в сферу интересов опять же жителей этого района. И, как правильно подметил один из выступающих, если мы приносим полигон на территорию Стерлитамакского района, мы, возможно, столкнемся с социальным негативом там. Переносим, условно, в Аургазинский район — мы сталкиваемся с противодействием со стороны жителей Аургазинского района. Но я хочу сказать, что на территории республики действуют более 30 полигонов, и они расположены рядом с муниципальными образованиями.

Шамиль Фаррахов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан